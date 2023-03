Stengele denkt über Förderung von Fassaden-Photovoltaik nach

Bernhard Stengele (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister in Thüringen, spricht. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) denkt über eine Förderung von Photovoltaikanlagen an Hausfassaden nach. „Tatsächlich ist es so, dass Fassadenphotovoltaik im Winter höhere Erträge erzielt, als die Dachphotovoltaik“, sagte Stengele am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. In seinem Ministerium gebe es Überlegungen, das erfolgreiche Solar-Investprogramm mit einer solchen neuen Ausrichtung neu aufzulegen.

Erfurt - Stengele führte als Erklärung die stärkere Verbreitung von Wärmepumpen an, die im Winter mit Strom zunehmend Häuser und Wohnungen in Deutschland wärmen sollen.

Im Winter steht die Sonne aber tiefer, weshalb auf den Hausdächern an den meisten Tagen mit herkömmlichen Photovoltaikanlagen nur wenig Strom erzeugt wird. Vielen Menschen sei noch nicht bewusst, dass Anlagen an der Hausfassade im Winter mehr Strom erzeugten. „Deswegen versuchen wir ein bisschen zielgelenkt Fassadenphotovoltaik nach vorne zu bringen.“ dpa