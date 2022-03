Stiftung „Welt der Versuchungen“: Suchtprävention via Kunst

Teilen

Ein Infoheft zum geplanten Suchtpräventionszentrum „Welt der Versuchungen“. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die neue Stiftung „Welt der Versuchungen“ will mithilfe von Kunst künftig in Erfurt über Sucht aufklären. In spätestens fünf Jahren sollen in einem Ausstellungshaus alte und neue Versuchungen und Abhängigkeiten – von Drogen bis Social Media - beleuchtet werden. „Mit der Verknüpfung von Suchtprävention, Gesundheitsförderung, Wissenschaft und Kunst beschreitet die Stiftung "Welt der Versuchungen" neue Wege in der Geschichte der Suchtprävention“, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Montag bei der Anerkennung der Stiftung.

Erfurt - Das Ausstellungshaus entsteht in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe Thüringen.

„Sucht ist seit Jahrzehnten ein gesellschaftliches Thema und auch heute brandaktuell. Die Nachfrage steigt quer durch alle Gesellschaftsschichten. Verhaltenssüchte wie Ess-, Spiel- und Kaufsucht spielen inzwischen eine ebenso bedeutende Rolle wie die Sucht nach Arbeit oder Social Media“, hieß es von Seiten der Stiftung. Mit der Gründungsfeier sei „ein weiterer Meilenstein bei der Realisierung des Ausstellungshauses“ gesetzt. Noch sucht die Stiftung nach einem geeigneten Ort für das Projekt. dpa