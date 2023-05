Streit in Fast-Food-Lokal: 28-Jähriger durch Stiche verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat bei einer Auseinandersetzung vor einem Fast-Food-Restaurant in Erfurt mutmaßlich auf einen 28-Jährigen eingestochen und ist anschließend geflohen. Die beiden Männer waren zuvor aus bislang ungeklärten Gründen in dem Lokal auf dem Anger aneinandergeraten, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte.

Erfurt - Der Unbekannte habe den Mann am Hals gepackt, woraufhin der 28-Jährige anschließend aus dem Lokal geflohen sei. Kurz darauf trafen die beiden Männer erneut vor dem Fast-Food-Restaurant aufeinander, teilte die Polizei weiter mit. Bei der anschließenden Auseinandersetzung fiel der 28-Jährige zu Boden, worauf der mutmaßliche Täter auf ihn eingestochen haben soll. Womit genau der Unbekannte dem Mann eine Stichverletzung hinzugefügt haben soll, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. dpa