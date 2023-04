Streit wegen Lärm: Mann schießt mit Waffe

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit über Lärm hat ein Mann in Erfurt-Ilversgehofen mit einer Waffe geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige geriet in der Nacht zum Dienstag mit zwei weiteren Männern in deren Wohnung aneinander. Er holte eine Waffe aus seinem Auto und gab damit einen Schuss ab. Um was für eine Waffe es sich handelte, sei bisher unklar.

Erfurt - Der 36-Jährige wurde wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. dpa