Stromkabel im Wert von 10.000 Euro in Jena entwendet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben Stromkabel im Wert von mindestens 10.000 Euro von einem Firmengelände in Jena gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter im Stadtteil Göschwitz zunächst den Zaun zu einer Werkzeugfirma durchtrennt und sich von dort anschließend Zugang zum benachbarten Areal einer Elektronikfirma verschafft. Hier entwendeten sie am Sonntagmorgen den Angaben zufolge drei Rollen mit Kabeln.

Jena - Diebstahl von Stromkabeln komme immer wieder vor, sagte ein Polizeisprecher. „Vor allem dann, wenn die Preise für Buntmetall hoch sind.“ Die Buntmetallhändler und Betreiber von Schrottplätzen in der Region seien für das Thema sensibilisiert, hieß es. Wenn ein Kunde beispielsweise mit Kupferkabeln in einer Menge auftauche, die den Privatgebrauch weit übersteige, schalteten die Händler in der Regel die Polizei ein, sagte der Sprecher. Wenn die gestohlenen Materialien hingegen gleich verbaut werden, sei der Diebstahl für die Beamten sehr schwer nachzuverfolgen. dpa