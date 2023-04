Studienstart an privater Medizin-Hochschule

Ein Mann legt ein Stethoskop neben eine Reanimationspuppe ab. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Thüringen geht eine private Hochschule für die Ausbildung von Medizinern an den Start. Die staatlich anerkannte HMU Health and Medical University wird am Donnerstag (10.00 Uhr) offiziell eröffnet. Sie bildet angehende Mediziner und Psychologen aus, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium auf Anfrage mit. Partner der HMU sei das Helios Klinikum Erfurt.

Erfurt - Ein bereits etablierter Standort der privaten Hochschule ist Potsdam. Die HMU ist die dritte private Hochschule in Thüringen. Das Ministerium spricht von einer Ergänzung zum staatlichen Hochschulsystem mit seinen rund 47.000 Studierenden. dpa