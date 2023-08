Tanksattelzug verliert Glycerin auf A4: Fahrer betrunken

Nach einem Unfall nahe der Anschlussstelle Mellingen auf der A4 sind aus einem Tanksattelzug Tausende Liter Glycerin ausgelaufen. Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankfurt wurde am Dienstagnachmittag zunächst voll gesperrt, gegen 18 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Am späten Abend dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch an.

Mellingen - Der betrunkene Fahrer des Lkw hatte die Kontrolle über den vollständig beladenen Anhänger verloren, wie es hieß. Der Anhänger brach dann bei starkem Regen aus, zog den kompletten Sattelzug nach links, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kippte auf die Seite.

Der auf dem Anhänger befindliche Tank mit 27 000 Litern Glycerin wurde so stark beschädigt, dass sich der Inhalt auf allen drei Fahrstreifen der Fahrbahn verteilte. Zudem trat Kraftstoff aus der beschädigten Zugmaschine aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro. dpa