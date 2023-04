Tasche mit mehreren Tausend Euro bei Polizei abgegeben

Eine Anwohnerin hat in Thüringen auf einem Parkplatz eine Aktentasche mit mehreren Tausend Euro darin gefunden und ohne lange zu zögern in einer Polizeistation abgegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, machte die Frau den wertvollen Fund am Ostermontag in Rudolstadt. Der mutmaßliche Eigentümer erkundigte sich am Dienstagmorgen nach der verlorenen Tasche.

Rudolstadt - Nachdem ihm diese und der Inhalt zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, erhielt er sie zurück. Laut Polizei war noch alles in der Tasche drin - und der rechtmäßige Eigentümer glücklich und erleichtert, dass es noch ehrliche Finder gibt. dpa