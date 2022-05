Tausende Besucher bei Thüringer Bachwochen

Rund 14.000 Besucherinnen und Besucher sind zu den 47 Konzerten und Veranstaltungen der Thüringer Bachwochen gekommen. Das Festivalteam zeigte sich insgesamt zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe - obwohl die Besucherzahlen der Zeit vor Corona noch nicht wieder erreicht werden konnten, hieß es am Sonntag - dem letzten Festivaltag. Es sei noch keine Rückkehr zur Normalität gewesen, sagte Festivalleiter Christoph Drescher.

Eisenach - „Wir sind aber sehr zufrieden, wieder Teil der bundesweiten Festivalkultur zu sein, die es nach der Pandemie noch schwer hat.“

Bei vielen Besuchern gebe es unverändert Unsicherheiten hinsichtlich der Pandemie, sagte Drescher. Das Festival habe daher auch an der Beschränkung von Platzkapazitäten in den Veranstaltungsräumen festgehalten. Besonders die Absagen von Reiseveranstaltern aus ganz Europa im Vorfeld des Festivals seien spürbar gewesen.

Mit der Spezialisierung auf Barockmusik und der Aufführung der Werke Johann Sebastian Bachs an den authentischen Bachstätten zog das Festival vor Corona jährlich bis zu 20.000 Fans nach Eisenach, Dornheim, Mühlhausen, Arnstadt und Weimar sowie Erfurt und Wechmar. Im vergangenen Jahr hatte es wegen Corona nur eine verkürzte Version der Bachwochen gegeben. Auch in diesem Jahr funkte die Pandemie noch dazwischen. So musste etwa die lange Nacht der Hausmusik, die die Bachwochen normalerweise eröffnet, coronabedingt abgesagt werden.

Besonders erfolgreich liefen den Veranstaltern zufolge im 30. Jubiläumsjahr temporäre Musikprojekte, wie etwa der erstmals veranstaltete Bach-Store im Vorfeld des Festivals. Rund 3000 Gäste hätten dem New Yorker Pianisten Evan Shinners in einem leeren Ladenlokal in der Erfurter Innenstadt gelauscht. Auch das Virtual-Reality-Projekt der „Himmelsburg“, das die Schlosskapelle in Weimar als Wirkungsstätte des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) auferstehen ließ, sei sehr gefragt gewesen. Der Container mit der VR-Technik soll in diesem Jahr noch in Schaffhausen, Leipzig, Sankt Gallen und Utrecht Station machen.

Die Thüringer Bachwochen 2023 sollen vom 31. März bis 23. April stattfinden und mit Bachs Johannespassion in der Georgenkirche in Eisenach, interpretiert vom Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Philippe Herreweghe, eröffnet werden. dpa