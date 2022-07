Tausende Menschen beim Christopher Street Day

Teilen

Menschen gehen beim Jenaer Christopher Street Day (CSD) durch die Innenstadt. © Bodo Schackow/dpa

Mehr als 4500 Menschen sind beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Jena nach Veranstalterangaben für mehr Toleranz und Vielfalt sowie die Rechte queerer Menschen auf die Straße gegangen. „Das war der größte CSD-Demonstrationszug in den vergangenen zehn Jahren in Thüringen. Es ist verdammt voll“, sagte eine Sprecherin der Organisatoren.

Jena - Bekräftigt worden seien von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Forderungen unter anderem nach Abschaffung des Transsexuellengesetzes oder für die Gleichstellung aller Familienmodelle, die es in der Gesellschaft gibt. Immer wieder tauchte die Regenbogenfahne im Demonstrationszug auf, die für Vielfalt steht.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise solche, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Der CSD wird weltweit gefeiert und soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern. Zurück geht die Bewegung auf ein Ereignis Ende Juni 1969. Polizisten in New York stürmten die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus. dpa