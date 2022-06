„Tetsche - saukomisch“: Cartoonist stellt in Greiz aus

Zwei Hühner stehen am Strand vor einem Brathähnchen. Sagt das eine: „Und ich sag noch: Crem dich ein!“ Absurder Humor wie dieser ist ab Samstag in Greiz zu sehen - von einem der bekanntesten deutschen Cartoonisten.

Greiz - Absurder Humor und interessante Zeichnungen: Rund 100 Werke eines der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands sind von Samstag an in Greiz zu sehen. Unter dem Titel „Tetsche - saukomisch“ wird dann die Ausstellung des früheren Stern-Cartoonisten Tetsche im Sommerpalais in der Ostthüringer Stadt eröffnet. Neben Cartoons aus mehreren Schaffensjahrzehnten sind dort auch originale Entwurfszeichnungen zu sehen.

Tetsche veröffentlichte bis Ende 2018 über vier Jahrzehnte jede Woche einen Cartoon im Magazin „Stern“ und erreichte damit ein breites Publikum. Große politische Themen meidet er meist. Stattdessen widmet er sich lieber der Mehrdeutigkeit der deutschen Sprache, kleinen Redewendungen oder Überraschungen in der Bildsprache. So sind immer wieder entdeckungswürdige Kleinigkeiten in seinen ansonsten recht klar strukturierten Zeichnungen versteckt.

Und der Humor dahinter? Meistens absurd. So wie in der Szene am Strand, als zwei Hühner vor einem Brathähnchen stehen, das auf einem Strandtuch liegt. „Und ich sag noch: Crem dich ein!“, sagte eines der beiden ungebrutzelten Tiere und verdrehte die Augen.

Gäste der Ausstellung haben die Möglichkeit, einen Tetsche-Cartoon selbst zu betexten. Unter den Teilnehmenden werden drei Bücherpakete mit Karikatur-Bänden verlost. Auch für Kinder wird es während der Sommerferien spezielle Angebote geben. dpa