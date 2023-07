Theater- und Orchester sollen deutlich mehr Geld bekommen

Für Theater und Orchester will Thüringen in Zukunft mehr Geld in die Hand nehmen. Ab 2025 sollen die Ausgaben nach und nach steigen, sodass es bis 2032 um deutlich mehr als 100 Millionen Euro jährlich gehen wird. Das geht aus einem Kabinettsbeschluss hervor, den Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt vorgestellt hat. Allerdings solle 2028 nachverhandelt werden.

Erfurt - Im laufenden Jahr liegen die Ausgaben bei etwa 83 Millionen Euro.

Historisch gewachsene Strukturen würden mit der neuen Grundlage erhalten werden können, sagte Hoff. „Neue Sparten können wir nicht finanzieren“, betonte er. Mit dem Aufwuchs würden vor allem steigende Kosten abgefangen werden, die sich etwa aus Tarifsteigerungen für die Theatermitarbeiterinnen und -mitarbeiter ergeben werden.

Seit über einem Jahr hatte das Land mit den beteiligten Kommunen über die künftige Finanzierung diskutiert. Bei den Verhandlungen ging es um zwölf Theater und Orchester. dpa