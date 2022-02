Thermen und Bäder in den Startlöchern für Wiedereröffnung

Besucher schwimmen in einem Wasserbecken der Solewelt. © Bodo Schackow/ZB/dpa/Archivbild

Wasserratten und Saunafreunde können sich nach über zwei Monaten Abstinenz wieder auf geöffnete Freizeitbäder und Thermen in Thüringen freuen. „Die meisten Thermen stehen in den Startlöchern“, sagte eine Sprecherin des Heilbäderverbands Thüringen. Einige öffneten direkt zum Montag, andere zögen im Laufe der Woche nach. Die neue Corona-Verordnung in Thüringen sieht die Wiedereröffnung von Thermen und Bädern ab Montag vor, nachdem diese Ende November wegen der Corona-Lage im Land schließen mussten.

Bad Langensalza - Die Toskana Therme in Bad Sulza und die Ardesia Therme in Bad Lobenstein kündigten bereits eine Öffnung ab Montag an. In der Solewelt Bad Salzungen sollen ab Mittwoch wieder die Tore öffnen. In der Schließzeit sei gestrichen worden, Beleuchtungen seien angepasst und Saunasteine gewechselt worden, hieß es.

In Jena hoffen die Betreiber des Freizeitbads Galaxsea ebenfalls auf eine Öffnung ab Mittwoch. Das hänge davon ab, welche Vorgaben die Stadt in ihrer neuen Allgemeinverfügung mache. „Wir machen die Vorbereitungen und freuen uns, wenn es zur Öffnung kommen sollte“, sagte eine Sprecherin. Sie verwies aber auch auf stark steigende Infektionszahlen in der Universitätsstadt.

Auch die Kristall Therme in Bad Klosterlausnitz plant eine Öffnung zur Wochenmitte. Seit Anfang der Woche liefen schon die Vorbereitungen, sagte eine Sprecherin. Die Therme müsse wieder hochgefahren, es müssten Wasserproben entnommen und die Grundreinigung solle durchgeführt werden. Das sei nicht in zwei oder drei Tagen zu stemmen. dpa