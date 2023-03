Thüringen behält Lkw-Sonntagsfahrverbot vor Warnstreik bei

LKW stehen auf dem Parkplatz einer Rastanlage. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

In Thüringen bleibt das Sonntagsfahrverbot für Lastwagenn vor dem für Montag angekündigten bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor bestehen. Dies teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. In 10 der 16 Bundesländer gilt das Lkw-Fahrverbot am Sonntag nicht, darunter auch in Thüringens Nachbarbundesländern Hessen, Bayern und Sachsen-Anhalt.

Erfurt - Die Gewerkschaft EVG hatte zusammen mit der Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor für Montag aufgerufen. Anlass sind die jeweiligen Tarifkonflikte, in denen die Gewerkschaft mehr Geld für die Beschäftigte erstreiten wollen. Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn ist am Montag von dem Warnstreik ebenso betroffen wie viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen. In Thüringen trifft der Warnstreik den Bahnfern- und Regionalverkehr. dpa