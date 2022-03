Thüringen mit neuem Karriereportal

Der Freistaat Thüringen präsentiert sich mit einem neuen Karriere- und Bewerberportal als Arbeitgeber. Es biete die Möglichkeit, sich über die gesamte Breite des Stellenpotenzials im Land zu informieren und sich gleichfalls digital zu bewerben, sagte Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt. Hoff verwies darauf, dass bis 2037 rund die Hälfte der derzeit 100.

Erfurt - 000 Landesbeschäftigten in den Ruhestand geht. Es gehe nicht nur um einen Fachkräfte-, sondern um einen Arbeitskräftebedarf.

Über das neue Portal sollen mittelfristig auch Stellenangebote für einen freiwilligen Auslandsaufenthalt von Bediensteten der Landesverwaltung offeriert werden. Das Kabinett will einen Thüringer Europapool etablieren. Zentraler Bestandteil sei die Entsendung von Landesbediensteten für mindestens zwei Jahre in das direkte Arbeitsumfeld der europäischen Institutionen sowie in die Landesvertretung in Brüssel, sagte Hoff, der auch Europaminister ist. Landesbedienstete könnten so internationale Praxiserfahrungen sammeln und damit auch die Europakompetenz der Landesverwaltung stärken.

Kritik am neuen Bewerberportal kam von der FDP-Gruppe im Landtag. Im Wettbewerb um die besten Köpfe käme es nicht darauf an, das Rad neu zu erfinden, erklärte Sprecher Thomas Kemmerich. Es gebe bereits seit Jahren gut funktionierende Karriereportale für den öffentlichen Dienst, die noch dazu kommunale Stellenangebote einbinden. In Anbetracht der Kosten von mehr als einer halben Million Euro für das Projekt müsse sich die Landesregierung fragen lassen, warum sie in ihrer Suchmaschine auf solche Angebote bisher verzichte. dpa