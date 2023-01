Thüringen-Rundfahrt: Von Schleiz nach Mühlhausen

Alexandra Manly aus Australien (l) fährt vor der Siegerin Elinor Barker aus Großbritannien. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die 35. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen startet am 23. Mai in Schleiz. Das gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Die sechstägige Etappenfahrt führt in diesem Jahr über rund 650 Kilometer jeweils mit Start und Ziel in Gera (24. Mai), Schmölln (25. Mai), Gotha (26. Mai) und Schmalkalden (27. Mai) weiter zum Zielort Mühlhausen (28.

Erfurt - Mai). Die genauen Streckenverläufe werden derzeit in enger Abstimmung mit den Städten, Landkreisen und zuständigen Behörden erarbeitet.

„Ich denke, uns ist es erneut gelungen, eine attraktive und sportlich selektive Strecke für die besten Radsportlerinnen der Welt zu kreieren und zugleich die Vielfalt und landschaftliche Schönheit des Freistaates Thüringen in unserer Rundfahrt zu vereinen“, erklärte Vera Hohlfeld, Direktorin der LOTTO Thüringen Ladies Tour, in einer Pressemitteilung. Die Rundfahrt gehört erneut zur Women’s Proseries des Weltverbandes UCI. 2022 sicherte sich die Australierin Alexandra Manly vier Etappenerfolge und den Gesamtsieg. dpa