Thüringen schwitzt: Temperaturen belasten Mensch und Natur

Die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel auf die Insektenwiese der sogenannten Klimaoase in der Jenaer Schützenhofstraße. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Menschen wie Natur in Thüringen lechzen nach Wasser. Die Körper werden zu heiß und die Gefahr von Bränden im Wald und auf Feldern steigt kontinuierlich an.

Erfurt - Thüringen ächzt unter der Hitze. Die Temperaturen steigen immer weiter an. Ebenso die Waldbrandgefahr. Wie Thüringen mit der Hitze umgeht - ein Überblick.

Rekordtemperaturen

Bereits am Mittwochvormittag erreichten die Temperaturen in fast allen Regionen mehr als 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Es werden einige Hitzerekorde am Mittwoch purzeln“, sagte Meteorologe Peter Zedler. An einigen der 27 Messstationen im Freistaat wurde mit neuen Tages- und Monatsrekorden gerechnet und auch der absolute Temperaturrekord könnte fallen. Die höchsten Temperaturen wurden laut Zedler im Saaletal und im Thüringer Becken erwartet. Am heißesten war es am Vormittag mit schon 36,2 Grad in Jena. „Es ist durchaus möglich, dass Jena an die 40 Grad-Marke heranrückt.“ Etwas erträglicher war es im Thüringer Wald. Auf der Schmücke wurden am Vormittag 29 Grad gemessen. Selbst in dem 845 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Neuhaus am Rennweg zeigte das Thermometer in den Vormittagsstunden schon 30,1 Grad an.

In Thüringen wurden laut DWD seit Beginn der Aufzeichnungen noch keine 39 Grad gemessen. Das Maximum wurde 2015 in Artern (Kyffhäuserkreis) mit 38,9 Grad erreicht. Am Dienstag war es laut DWD mit 38,0 Grad ebenfalls in Jena am heißesten. Die Tageshöchstwerte für einen 19. Juli seien am Dienstag an allen Stationen überschritten worden - teilweise sogar um bis zu vier Grad, sagte Zedler.

Badeseen und Freibäder

Die Freibäder im Land meldeten durchweg volle Becken. Lautes Lachen und Planschen dominiert die Geräuschkulisse. Auch die Badeseen waren gut besucht. Am kühlen Bergsee Ebertswiese bei Floh-Seligenthal in der Nähe des Rennsteigs waren nach Angaben der Tourismusinformation extrem viele Gäste anzutreffen. Am Hohenwarte-Stausee hat das Wasser nach Angaben von Falko Tiesel von der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte in der Nähe des 86 Meter tiefen Grunds frostige 5 Grad. An der Oberfläche wurden am Mittwoch angenehme 24 Grad gemessen. Das sei völlig fein, der See habe auch weiter genug Wasser. „Die Schiffe fahren ganz normal drei mal täglich.“ Eine Schifffahrt sei beliebt, denn „der Fahrtwind kühlt immer ein bisschen“.

Arbeiten in der prallen Sonne

Bauarbeiter ächzen laut Bauindustrieverband unter der Hitze. Die Temperaturen seien eine Belastung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Burkhard Siebert auf Anfrage. Es gelte, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Eine absolute Grenze, ab welcher Temperatur etwa im Straßenbau nicht mehr gearbeitet werden dürfe, gebe es aber nicht. Viele Unternehmen fingen früher am Morgen an und verteilten etwa Sonnenschutzmittel an die Mitarbeiter. Verzögerungen am Bau wegen der Hitze sind in Thüringen - anders als in Sachsen-Anhalt - nach Einschätzung des Bauindustrieverbands kein Thema. „Man kann nicht sagen, dass wir in Probleme oder Verzögerungen kommen.“

Hitzeschutz in Städten

Nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) ist der Hitzeschutz bislang vor allem für die größeren Städte ein Thema. „Wo die Probleme am drückendsten sind, macht man sich Gedanken“, sagte Stefan Brune vom Kompetenzzentrum Klima am TLUBN. Die größeren Thüringer Städte sind laut Kompetenzzentrum schon wegen ihrer Tallage stärker anfällig für Hitze, zumal sie dicht bebaut sind. Bei sommerlicher Sonneneinstrahlung heizen sie sich stärker auf. Erfurt und Jena beteiligen sich schon seit Jahren an Hitzeschutzkonzepten und haben erste Maßnahmen umgesetzt. In Weimar wird nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit an einer Klimaanalyse als Voraussetzung für konkrete Schritte gearbeitet.

Brandgefahr

Gleich mehrere brennende Felder und Wiesen im Land halten seit Tagen die Feuerwehren auf Trab. Im Saale-Orla-Kreis etwa brannte ein rund 60 Hektar großes Feld ab. In Saalfeld-Rudolstadt brannten rund 36 Hektar Feld und Wiese. Solche Brände wandern laut Landesforstanstalt Thüringenforst und gehen schnell in die Wälder über.

Die Waldbrandgefahr in Thüringen bleibt mit extremer Trockenheit, hohen Temperaturen und ausbleibendem Niederschlag hoch. In fast allen ausgewiesenen Regionen wurde am Mittwoch die Waldbrandgefahrenstufe mit der Stufe 4 ausgewiesen. Neben dem Forstamt Heldburg meldete dann auch das Forstamt Sonneberg die Höchststufe 5 und damit „sehr hohe Waldbrandgefahr“. Lediglich zwischen Oberhof und Schönbrunn galt am Mittwoch noch die mittlere Gefahrenstufe. dpa