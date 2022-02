Thüringen: Tränen und Solidarität nach Angriff auf Ukraine

„Stop war, Stop Putin“ steht auf einem Banner bei einer Mahnwache für die Ukraine auf dem Holzmarkt. © David Hutzler/dpa

In der Ukraine herrscht Krieg. In Thüringen hat diese Nachricht am Donnerstag nicht nur bei denen für Fassungslosigkeit gesorgt, die um ihre Angehörigen bangen. Zur Aufnahme von Flüchtlingen positioniert sich das Land klar.

Erfurt/Jena - Der Krieg in der Ukraine hat in Thüringen für Bestürzung und Fassungslosigkeit gesorgt. Menschen kamen zu Mahnwachen zusammen, Politiker verurteilten die Gewalt und die Kirchen riefen zum Gebet auf. Der Freistaat bereitet sich auf Flüchtlinge vor und signalisierte Aufnahmebereitschaft. Für Menschen mit Verwandten in der Ukraine sind es bange Stunden.

Fassungslosigkeit bei Ukrainern in Thüringen

„Ich habe geschrien und geweint“, beschrieb Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen ihre Gefühle vom Donnerstagmorgen. Ihre Familie in der Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze sei morgens aufgewacht und habe Explosionen gehört. Neben der Sorge um ihre Verwandten herrsche auch Wut darüber, dass es im 21. Jahrhundert zu einem solchen Angriff kommen könne. Der ukrainische Student Valerii Shkuropat sagte am Rande einer Mahnwache in Jena: „Unsere Verwandten sind noch vor Ort und es ist alles sehr schwierig jetzt für uns.“

Laut Mamiyeva versuchten viele Menschen nun, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen - auch wenn niemand wisse, wo genau es Schutz gebe. Ihre Familie bleibe aber vorerst vor Ort. „Irgendeine Hoffnung ist noch da, dass die zivile Bevölkerung nicht angegriffen wird.“

Wie in Jena versammelten sich auch in Erfurt rund 50 Menschen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren, einige weinten. Anastasiia Vitenko kämpfte mit den Tränen, als sie davon berichtete, dass sie schon den ganzen Tag zittere und dass sie sich Sorgen um ihre Familie in der Ukraine mache. „Wir brauchen Hilfe von Amerika und von Europa“, sagte sie bei der Kundgebung des Vereins Ukrainischer Landsleute in Thüringen. Dann sangen sie die ukrainische Nationalhymne.

Freistaat will Flüchtlinge aufnehmen

Der Freistaat Thüringen rechnet angesichts der Entwicklung mit einer steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine. Das Land sei bereit, Geflüchtete einfach und unbürokratisch aufzunehmen, teilte ein Sprecher von Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) mit. Entsprechende Kapazitäten seien vorhanden. Die Hilfs-, Unterstützungs- und Aufnahmemaßnahmen würden aber größtenteils vom Bund organisiert, schränkte er ein. Zuvor hatten sich unter anderem Grüne und Linke im Landtag für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ausgesprochen.

Politiker verurteilen den Angriff

Quer durch die Thüringer Parteienlandschaft verurteilten Politikerinnen und Politiker den Angriff. „Dieser Krieg geht von Russland aus und bricht das Völkerrecht“, erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) via Twitter. Vor der Thüringer Staatskanzlei und dem Landtag wehten die Flaggen der Ukraine. „Krieg ist niemals die Lösung - unendliches Leid ist die Folge“, erklärte Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Keller.

Zugleich wurden Rufe nach Konsequenzen laut. „Sämtliche Sanktionen, die wir jetzt geltend machen können, müssen sofort genutzt werden“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Mario Voigt. Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich forderte „entschiedene europäische Antworten und eine klare Absage an Putins Großmachtfantasien“.

Kirchen rufen zu Gebeten und Solidarität auf

Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr und der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer riefen die Menschen im Freistaat zu Gebeten für die Ukraine auf. „Macht die Kirchen auf, damit Menschen hier einen Ort für ihr Gebet finden können“, sagte Kramer. An etlichen Orten seien für das Wochenende Friedensgebete geplant. „Hier in Thüringen sollten wir nicht zuletzt jenen Ukrainerinnen und Ukrainer beistehen, die bei uns leben“, sagte Neymeyr. Sie seien zwar in Sicherheit, aber müssten jetzt um das Leben ihrer Freunde und Verwandten fürchten. Neymeyr rief zu Spenden an die Caritas auf.

Stiftung hält an Kooperation mit Russland fest

Trotz des Krieges in der Ukraine will die Stiftung Schloss Friedenstein weiter mit Museen in Russland kooperieren. Erst kürzlich seien Kooperationsvereinbarungen mit dem Staatlichen Puschkin Museum in Moskau und der Staatlichen Eremitage in Sankt Petersburg abgeschlossen worden, teilte die Stiftung am Donnerstag in Gotha mit. „Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha ist davon überzeugt, dass der kulturelle Dialog trotz des Krieges weitergeführt werden muss“, hieß es in der Mitteilung.

Narren bleiben zuhause

Angesichts der Kriegsnachrichten aus der Ukraine fiel auch einer der letzten geplanten Live-Narrenstürme zur Weiberfastnacht in Thüringen aus: Der närrische Rathaussturm in Sömmerda bei Erfurt wurde kurzfristig abgesagt. Es sei nicht die Zeit, Karneval - und sei es auch im kleinen Format - zu feiern, hieß es. dpa