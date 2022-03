Thüringen will an Opfer von SED-Unrecht erinnern

Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) spricht. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringen bereitet sich im Zuge der Aufarbeitung der SED-Diktatur auf zwei Jahrestage vor. So jähren sich in diesem Mai die Abriegelung der innerdeutschen Grenze im Jahr 1952 und im kommenden Jahr der DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953 zum 70. Mal. Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff will dazu heute (13.00 Uhr) das Konzept der Landesregierung für ein zeitgemäßes Erinnern an die Opfer sowie deren erfahrenes Unrecht vorstellen.

Erfurt - Im Frühsommer 1952 hatten DDR-Sicherheitsorgane entlang der Grenze zu Westdeutschland ein fünf Kilometer breites Sperrgebiet eingerichtet. Dieses war für nicht ständig dort lebende Menschen kaum zugänglich. Nach der Abriegelung wurden von der DDR-Staatsführung als „politisch unzuverlässig“ eingeschätzte Menschen aus dem Grenzgebiet zwangsweise ins Landesinnere umgesiedelt.

Im Juni 1953 kam es in der DDR zu einer Welle von Streiks und Protesten unter anderem gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen. Der Aufstand wurde von sowjetischen Panzern mit Waffengewalt niedergeschlagen. dpa