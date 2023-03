Thüringen will mit Gesetz Preise für Agrarflächen dämpfen

Susanna Karawanskij (Die Linke), Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, spricht. © Michael Reichel/dpa/Archivbild

Thüringen will per Gesetz Spekulationen mit Landwirtschaftsflächen eindämmen. Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) stellt am heutigen Nachmittag (13.00 Uhr) in Erfurt ein Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz vor, über das seit Jahren diskutiert wurde. Es soll für mehr Transparenz auf dem Markt für Agrar- und Forstflächen sorgen. Mit einer Preismissbrauchsbremse soll es nach Angaben der Regierung zudem weiteren extremen Preissteigerungen vorbeugen.

