Thüringen will mit seinen heimlichen Marktführern punkten

Meist sind sie nur in ihrer Branche oder Sparte bekannt: Unternehmen, vielfach Mittelständler, die mit ihren Produkten oder Technologien auf dem Weltmarkt den Ton angeben. Thüringen hat einige davon.

Erfurt - In Thüringen gibt es nach einer Bewertung der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) 89 Unternehmen, die in ihrem Segment als heimliche Weltmarkt- oder Technologieführer gelten. Ihre Zahl sei in den vergangenen Jahren gestiegen, teilte die LEG am Freitag bei einem ersten Treffen eines Teils dieser Firmen in Erfurt mit. Vorgestellt wurde eine LEG-Kampagne „Hidden Champions“ - ähnliche Projekte zum Standortmarketing haben auch andere Bundesländer.

Von den 89 Firmen fielen 33 in die Kategorie Technologieführerschaft. Die meisten „Champions“ gebe es mit 26 im Bereich Optik, Photonik und Elektronik - Thüringen gilt als eines der Zentren der optischen Industrie in Deutschland. Der Grundstein war im 19. Jahrhundert von Carl Zeiss in Jena gelegt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt sei mit 18 Unternehmen der Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau. Bei der regionalen Verteilung punkteten vor allem Jena, der Großraum Erfurt und Ilmenau.

Als „Hidden Champions“ werden in der Regel relativ unbekannte Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz bezeichnet, die in ihrer Branche oder ihrem Segment Marktführer sind. Die Umsatzgröße muss aber nicht zwingend erreicht werden, so die LEG. Vor allem bei Technologien gehe es oft um kleinere, noch junge Firmen.

In ihrem Bereich führend sind nach LEG-Angaben unter anderem die Somag AG (Jena), die Stabilisierungsplattformen für Sensorsysteme herstellt und damit Weltmarktführer sei. Die Askion GmbH (Gera) sei weltweit Technologieführer bei Biobanken, Tieftemperaturlagersystemen und Geräten, die das kontrollierte Einfrieren von biologischen Proben bei unter minus 130 Grad Celsius ermöglichten.

Ein weiteres Beispiel sei die Petkus Technologie GmbH aus Whuta-Farnoda als internationaler Innovationsführer bei der Entwicklung und Produktion von Anlagen zur Saatgut- und Getreideaufbereitung. Die börsennotierte Jenoptik AG (Jena) sei international weit vorn bei der Herstellung von optischen Mess- und Fertigungssystemen für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen.

„Thüringen zeichnet sich durch seine vielfältigen und zugleich leistungsstarken mittelständischen Unternehmen aus“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Ihre Innovationskraft solle mit der Kampagne ins Schaufenster gestellt werden. „Die Kampagne dient dem Standortmarketing, soll aber auch Firmen im Freistaat Anregungen geben, selbst zu Weltmarkt- und Technologieführern in ihrer Sparte zu werden“, sagte LEG-Geschäftsführer Andreas Krey. dpa