Thüringer Badegewässer mit ausgezeichneter Wasserqualität

Ein Steg führt über den See Krellsen. © Daniel Vogl/dpa/Archiv

Wasserratten können meist ohne Sorgen um Verunreinigungen in Thüringens Badegewässern schwimmen. Die Wasserqualität der betrachteten Seen und Talsperren im Freistaat ist fast durchweg hervorragend, wie eine Karte der Europäischen Umweltagentur EEA zeigt. Die Agentur veröffentlichte am Freitag einen Bericht über den Zustand der Badegewässer in der EU.

Kopenhagen - Darin bescheinigte sie 90,2 Prozent der untersuchten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern exzellente Wasserbedingungen.

In Thüringen wurden beispielsweise der Stausee Hohenfelden, Abschnitte der Hohenwarte-Talsperre und Abschnitte der Bleiloch-Talsperre betrachtet.

Die in Kopenhagen ansässige EEA hat für den jährlich erscheinenden Bericht Daten aus dem Jahr 2022 zu 21 973 Gewässern in Europa analysiert, darunter 2292 in Deutschland. Die Umweltagentur schaute dabei auf die Belastung der Gewässer mit Fäkalbakterien, die bei Menschen zu Krankheiten führen können. Das Gesundheitsrisiko beim Schwimmen in Seen, Flüssen und Küstengewässern in der Europäischen Union sei sehr begrenzt, stellte die EEA fest.

Nur 14 der analysierten deutschen Badestellen wurden von der EU-Behörde als mangelhaft eingestuft. Davon liegt den Daten der Karte nach keine in Thüringen. dpa