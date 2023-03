Thüringer Grüne wählen neuen Parteichef

Thüringens Grüne wollen auf einer Landesdelegiertenkonferenz heute in Walldorf bei Meiningen einen neuen Parteichef wählen. Ein Bewerber für das Amt sei weiterhin der 44 Jahre alte Bundeswehr-Hauptmann Matthias Kaiser aus Gotha, sagte ein Parteisprecher. Zudem will sich nach eigenen Angaben der Student und Bio-Imker Max Reschke aus dem Weimarer Land für das Amt bewerben.

Walldorf - Bis zur Wahl am Samstagnachmittag könnten sich spontan weitere Kandidaten melden.

Gesucht wird ein Nachfolger für den bisherigen Parteichef Bernhard Stengele, der seit Anfang Februar an der Spitze des Energie- und Umweltministeriums in Thüringen steht.

Stengele übernahm das Ministerium von der aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Anja Siegesmund. Auf der Delegiertenkonferenz wollen die Grünen vor allem ihre Positionen in den Bereichen Umwelt, Energie und Naturschutz sowie Migration und Justiz abstecken, für die sie in der rot-rot-grünen Landesregierung zuständig sind. Erwartet wird außerdem eine kontroverse Debatte über die Haltung der Partei zu Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Gast der Thüringer Grünen ist die politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning. dpa