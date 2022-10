Thüringer HC feiert gelungenen Start in der European League

Herbert Müller, Trainer vom Thüringer HC. © Marco Wolf/dpa/Archivbild

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Erfolgsserie auch auf internationaler Bühne fortgesetzt. Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur EHF European League setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend beim französischen Club Chambray Touraine Handball mit 31:28 (15:15) durch und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 16.

Chambray-lès-Tours - Oktober in heimischer Halle.

Die Thüringerinnen, in der Bundesliga nach vier Spieltagen verlustpunktfreier Tabellenführer, begannen beim Vierten der französischen Top-Liga nervös und gerieten aufgrund leichter Fehler im Angriff nach neun Minuten mit 3:6 in Rückstand, was Müller zu einer ersten Auszeit zwang. In der Folge stabilisierte sich der THC, fand defensiv mehr Zugriff und nutzte sein Tempospiel, um die Führung bis zur 20. Minute (11:10) zurückzuerobern. Bis zur Pause blieb das Spiel sehr eng. Im zweiten Durchgang setzten sich die Gäste dank der immer stärker werdenden Spielmacherin Sonja Frey und der treffsicheren Rechtsaußen Nathalie Hendrikse bis zur 45. Minute auf 25:19 ab. Zwar konterte Chambray mit drei Toren in Serie, doch der THC blieb gelassen und siegte letztlich ungefährdet. dpa