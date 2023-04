Thüringer HC feiert klaren Sieg gegen Neckarsulm

Teilen

Herbert Müller, Trainer vom Thüringer HC, agiert an der Seitenlinie. © Marco Wolf/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend die Sport-Union Neckarsulm nach Startschwierigkeiten souverän mit 30:22 (16:14).

Bad Langensalza - Beim siebten Heimsieg nacheinander zeichneten sich Johanna Stockschläder und Nathalie Hendrikse vor 978 Zuschauen mit jeweils sieben Treffern als beste Werferinnen des THC aus. Die Thüringerinnen festigten Platz zwei hinter dem designierten Meister SG BBM Bietigheim und stehen nun bei 37:7 Punkten.

Gegen den Tabellenvorletzten legten die Thüringerinnen einen katastrophalen Start mit zahlreichen Nachlässigkeiten in der Defensive hin. Beim Stand von 3:7 (8. Minute) sah sich THC-Trainer Herbert Müller zu einer Auszeit gezwungen, um seine Mannschaft wachzurütteln. Tatsächlich traten die Gastgeberinnen fortan deutlich aggressiver auf. Auch spielerisch steigerte sich der Favorit und schaffte es jetzt besser, seine Außenspielerinnen einzubinden, die ihre Chancen mit hoher Effizienz verwerteten.

Bis zur Pause erspielten sich die Thüringerinnen eine Zwei-Tore-Führung, die sie mit einem 6:0-Lauf zum Start der zweiten Halbzeit auf 22:14 (37.) ausbauten. Spätestens nach dem Treffer zum 27:17 (44.) war die Partie vorzeitig entschieden. In der Schlussphase ließ die Konzentration spürbar nach, was die Gäste aber kaum ausnutzen konnten, weil THC-Torhüterin Nicole Roth (16 Paraden) eine glänzende Leistung bot. dpa