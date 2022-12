Thüringer HC mit Hinspielsieg bei IK Sävehof

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben auf internationaler Bühne in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Sonntagabend das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur European League beim schwedischen Top-Team IK Sävehof souverän mit 30:22 (15:14) und verschaffte sich eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) in Nordhausen.

Partille - Der Sieger des Drittrundenduells erreicht die Gruppenphase. Jennifer Rode kam als beste Werferin des THC auf sieben Tore.

Die Thüringerinnen, die zuletzt in der Bundesliga (29:31 gegen Bietigheim) und im nationalen Pokal (32:34 in Metzingen) Niederlagen einstecken mussten, begannen entschlossen. Sie standen defensiv sehr kompakt und setzten sich schnell auf 5:1 ab (9. Minute). Nach einer Auszeit präsentierte sich Sävehof jedoch wie verwandelt und eroberte mit einem 6:1-Lauf erstmalig die Führung (7:6). Bis zur Pause entwickelte sich ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel.

Im zweiten Durchgang zogen die Thüringerinnen das Tempo spürbar an und bekamen auch die starken Rückraumwerferinnen der Schwedinnen besser in den Griff. So setzten sich die Gäste mit einem 11:2-Lauf vorentscheidend auf 25:17 (49.) ab. Den schnellen Gegenstößen des THC hatten die Gastgeberinnen wenig entgegenzusetzen. In der Schlussphase ließ die Konzentration bei den Thüringerinnen etwas nach, ohne dass der klare Sieg in Gefahr geriet. dpa