Thüringer HC siegt zum Rückrundenstart

Herbert Müller, Trainer vom Thüringer HC, agiert an der Seitenlinie. © Marco Wolf/dpa/Archivbild

Die Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller besiegte den VfL Oldenburg am Mittwochabend mit 36:27 (17:15). Die Niederländerin Nathalie Hendrikse avancierte mit zwölf Toren zur besten Werferin des THC, der vor 800 Zuschauern nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ungefährdet gewann.

Bad Langensalza - Mit 25:3 Punkten rangieren die Thüringerinnen unverändert auf Platz zwei hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter SG BBM Bietigheim, der 26:0 Punkte aufweist.

Die Gastgeberinnen wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Tabellensiebten zunächst gerecht und dominierten die Anfangsphase primär mit schnellem Spiel über die Außenpositionen. Eine deutliche 11:6-Führung nach 17 Minuten verleitete den THC dann allerdings zu einigen Unkonzentriertheiten. Weil VfL-Torhüterin Nele Reese in der ersten Halbzeit zudem mit zehn Paraden glänzte, arbeiteten sich die Gäste bis zur Pause wieder bis auf zwei Tore heran.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Thüringerinnen die Intensität in der Abwehr und bauten ihren Vorsprung auf 22:17 (40.) aus. Oldenburg steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich noch einmal auf 26:29 (53.) heran, ehe die Gastgeberinnen mit sechs Toren in Folge für klare Verhältnisse sorgten. dpa