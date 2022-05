Thüringer Jugendliche beim Bundesfinale von „Jugend forscht“

14 Thüringer Schülerinnen und Schüler wollen ab Freitag die Jury beim Bundesfinale von „Jugend forscht“ in Lübeck von ihren Projekten überzeugen. Die Jugendlichen reisten am Donnerstag unter anderem aus Ilmenau, Meinigen und Jena zum 57. Bundeswettbewerb an. Deutschlandweit treten insgesamt 168 junge Forscher und Forscherinnen an, sagte ein Sprecher.

Lübeck - Die Fachgebiete beim Wettbewerb: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Der Thüringer Forschungsnachwuchs hatte sich unter anderem mit einem Sensorsystem und einer App, die Nutzer auf eine falsche Sitzposition hinweist, oder mit analogen Verfahren zur Übertragung von Wetterbildern aus dem All qualifiziert. In den kommenden Tagen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Arbeiten in Jurygesprächen präsentieren. Die Bundessieger werden am Sonntag bekanntgegeben. Es gibt unter anderem Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als einer Million Euro sowie Forschungsaufenthalte, Praktika und die Teilnahme an internationalen Schülerwettbewerben. dpa