Thüringer können 54 Bauwerke besichtigen

Architekturbegeisterte können Ende Juni insgesamt 54 zeitgemäße Bauwerke in Thüringen besichtigen. Unter dem Motto „Architektur baut Zukunft“ laden Architektinnen und Architekten am 25. und 26. Juni anlässlich des Tags der Architektur zur großen Leistungsschau, wie die Architektenkammer Thüringen am Freitag in Erfurt mitteilte. Seit Freitag werden die Objekte auch vorab in der Ausstellung „Neue Architektur in Thüringen“ im Erfurter Hauptbahnhof präsentiert.

Erfurt - Die gezeigten Bauten sollen ein breites Spektrum spannender Architekturen abdecken: von der imposanten Klimazonenwelt über beeindruckende Schwimmbäder bis hin zum Erlebnisportal und dem aus zwei verspiegelten Containern gebauten Begegnungsort im ländlichen Raum. Dazu kommen Wohngebäude, Kindergärten, Schulen, Gewerbebauten, Innenräume und Freianlagen. Besucher können ihre Route an dem Wochenende über eine Merkliste auf der Homepage der Architektenkammer planen. dpa