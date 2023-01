Thüringer können sich an Landesplanung beteiligen

Es geht um Flächen für Windräder, aber auch neue Ober- und Grundzentren im Freistaat. Es gibt viel Gesprächsstoff für die Betroffenen - sie können sich jetzt auch online melden.

Erfurt - Die Thüringer können sich erstmals vom heimischen Computer aus an der Landesplanung beteiligen. Bis Mitte März sind nach Angaben des Infrastrukturministeriums Stellungnahmen zum veränderten Landesentwicklungsprogramm möglich. Die Verfügbarkeit von Planungsunterlagen im Internet sei ein Fortschritt bei der Digitalisierung der Verwaltung, erklärte der Sprecher der Linke-Landtagsfraktion für Landesentwicklung, Ralf Kalich, am Sonntag in Erfurt. Nicht nur die Bürger, auch Vereine, Verbände sowie Träger öffentlicher Belange seien zur Beteiligung aufgerufen.

Das Landesentwicklungsprogramm sieht unter anderem vor, dass ein Städteverbund um Suhl sowie die Stadt Eisenach den Status als Oberzentrum bekommen - damit verbunden sind eine Reihe von Funktionen für die jeweilige Region. Bisher haben nur Erfurt, Jena und Gera den Status als Oberzentrum.

Das neue Oberzentrum Südthüringen soll laut Ministerium aus dem Städteverbund Suhl, Oberhof, Zella-Mehlis und Schleusingen gebildet werden. Suhl soll weiterhin kreisfreie Stadt bleiben. Eisenach hatte den Rang als kreisfreie Stadt vor allem wegen knapper Kommunalfinanzen abgegeben und war in den Wartburgkreis eingetreten.

Vorgesehen sind außerdem zehn neue Grundzentren vor. Dabei gehe es um die Gemeinden Am Ettersberg, Amt Wachsenburg, Drei Gleichen, Föritztal, Georgenthal, Grammetal, Harztor, Nessetal, Nobitz und Unterwellenborn. Sie hätten sich in den vergangenen Jahren neu gebildet und hätten auf absehbare Zeit die für Grundzentren nötige Mindestzahl von etwa 6000 Einwohnern.

Außerdem wird der vom Bund für Thüringen vorgegebene Anteil für Windräder von 2,2 Prozent an der Landesfläche laut Ministerium nach einheitlichen Kriterien auf die einzelnen Planungsregionen verteilt.

Die vorrangig digitale Beteiligung an der Änderung des Landesentwicklungsprogramms hatte der Landtag im November 2022 ermöglicht. Damit sollen die Teilhaberechte der Menschen in Thüringen erweitert werden. „Wo bisher noch Papierakten gewälzt werden mussten, können Pläne nun einfach und effizient online eingesehen werden. Damit stärken wir die Transparenz staatlichen Handelns und auch die Akzeptanz für Maßnahmen des Landesentwicklungsprogramms“, sagte Kalich. dpa