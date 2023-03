Thüringer Regionalbahn-Verkehr von Warnstreik betroffen

Teilen

Eine Fahne von Verdi weht bei einem Warnstreik. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Auch Reisende im Regionalbahnnetz in Thüringen müssen sich am Montag wegen des geplanten Verkehrsstreiks auf Zugausfälle einstellen. „Wir wissen noch nicht genau, welche Auswirkungen es haben wird“, sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Abellio am Freitag auf Anfrage. Es sei aber mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen.

Erfurt - Auch die Südthüringen-Bahn teilte auf ihrer Website mit, von dem Warnstreik betroffen zu sein. „Das Ausmaß können wir derzeit noch nicht abschätzen“, hieß es. Reisende sollten am Montag geplante Fahrten möglichst verschieben oder sich anderweitig organisieren. Ähnliches schrieb die Erfurter Bahn auf ihrer Website und informierte dort auch über Stornoregelungen für bereits gekaufte Fahrkarten.

Da nicht nur Lokführer in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), sondern etwa auch Fahrdienstleiter und Personal in Bahnhöfen, Betriebszentralen und vor allem in Stellwerken zum Warnstreik aufgerufen sind, hat das große Auswirkungen. „Wenn sich die Stellwerke beteiligen, dann geht nichts mehr“, sagte eine Sprecherin der EVG Südost auf Anfrage am Freitag.

Die EVG hatte zusammen mit der Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor für Montag aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn ist am Montag von dem Warnstreik ebenso betroffen wie viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen.

In Erfurt plant die EVG eine Versammlung der Teilnehmenden am Montag zwischen 9.00 und 9.30 Uhr vor dem Bahnhof in Erfurt. dpa