Thüringer Umweltpreise 2023 ausgeschrieben

Umweltprojekte in Thüringen können sich um Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro bewerben. Die Ausschreibung für den Thüringer Umweltpreis 2023 laufe noch bis zum 14. Mai, teilte das Umweltministerium in Erfurt mit. Das Motto des Wettbewerbs in diesem Jahr lautet „Ressourcen teilen - gut leben statt viel verbrauchen“, es geht um einen sorgsamen Umgang mit Energie, Wasser und Boden, wie Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) erklärte.

Erfurt - Prämiert werden in diesem Jahr Ideen, Projekte oder Initiativen, bei denen durch gemeinsame Nutzung oder Produktion Ressourcen geschont werden. Als mögliche Beispiele nannte Stengele Bürgerenergieprojekte oder Initiativen für eine solidarische Landwirtschaft, Leihmodelle oder Nachbarschaftskooperationen.

Der Hauptpreis ist nach Ministeriumsangaben mit mindestens 5000 Euro dotiert, daneben gebe es einen Sonderpreis. Die Entscheidungen trifft eine Jury. Es könnten sich Einzelbewerber, Gruppen, aber auch Unternehmen, Vereine und Verbände, Bürgerinitiativen, Kommunen und kommunale Partnerschaften um den Preis bemühen. dpa