Thüringer Wald lockt Wintersportler

Teilen

Ein Schneemann. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Zum Start ins Wochenende bietet der Thüringer Wald weiterhin vielerorts gute Bedingungen für den Wintersport. Bis zu 35 Zentimeter Schnee meldete der Regionalverbund am Freitag. Demnach sind derzeit 7 Lifte geöffnet in Brotterode-Trusetal, Masserberg, Oberhof, Schmiedefeld und Steinach. Für Langläufer waren ebenfalls zahlreiche Strecken mit einer Länge von insgesamt mehr als 760 Kilometern präpariert.

Suhl - Hinzu kommen 30 Rodelhänge. Wer lieber ohne Ski die Landschaft zu Fuß genießen will, hat dazu ebenfalls auf etlichen Winterwanderwegen die Gelegenheit - etwa an der Werraquelle, der Neuen Ausspanne in Floh-Seligenthal oder am Kleinen Inselberg. dpa