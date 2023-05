Thüringer Wirtschaft sieht Risiken durch Energiepreise

Teilen

Die Stimmung in der Thüringer Wirtschaft hat sich etwas aufgehellt, die Unsicherheit wegen gestiegener Energiepreise und Zinsen ist aber hoch. Das geht aus Konjunkturumfragen hervor, die die Industrie- und Handelskammern (IHK) Erfurt und Südthüringen am Donnerstag vorlegten. 73 Prozent der Betriebe sähen ein wirtschaftliches Risiko in den Energiepreisen, erklärte die Kammer in Suhl.

Erfurt/Suhl - Der Index, mit dem das Konjunkturklima gesmessen wird, verbesserte sich zwar seit Jahresbeginn, blieb ab unter dem langjährigen Durchschnitt, erklärten die beiden Kammern.

Die regionale Wirtschaft sei besser durch den Winter gekommen als im Herbst 2022 befürchtet wurde, eine Rezession sei zunächst abgewendet, erklärte die IHK Erfurt. „Von einem nachhaltigen Wachstum sind wir aber noch weit entfernt. Es fehlen die notwendigen Investitionen“, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. dpa