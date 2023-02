Besitzerin entdeckt ihren Hund ohne Kopf und Schwanz im Garten – Polizei ermittelt

Von: Martina Lippl

Schrecklicher Fund: Eine Frau aus Blankenhain (Thüringen) hat ihren Familienhund tot im Garten gefunden. Das Tier war völlig verstümmelt.

Blankenhain – Auf der Suche nach ihrem Hund machte die Besitzerin eine grausame Entdeckung. Der Familienhund lag nur 30 Meter von Haus entfernt – tot. Kopf und Schwanz fehlten. Das Drama ereignete sich bereits am Wochenende, wie die Polizei Weimar (Thüringen) am Mittwoch mitteilt.

Schrecklicher Fund in Thüringen: Familienhund ohne Kopf und Schwanz im Garten entdeckt

Der kleine Hund – ein Chihuahua – war demnach schon am Samstagabend spurlos verschwunden. Offenbar ein ungewöhnliches Verhalten. „Da die Familie ein Haus am Wald besitzt, konnte sich der Chihuahua frei im Bereich des Grundstückes bewegen, kehrte aber immer zu diesem zurück“, so die Polizei.

Keine 24 Stunden später fand die Hundebesitzerin am Sonntag gegen 10 Uhr das vermisste Tier. Ein befreundeter Jäger der Familie habe ausgeschlossen, dass ein Raubtier für den Tod und die Verstümmelung des kleinen Hundes verantwortlich sein könnte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. War etwa ein Tierhasser für diese schreckliche Tat verantwortlich?

Veterinäre untersuchen den Kadaver des Hundes

Der tote Hund wurde, laut Polizei, sichergestellt und zur Klärung der Todesursache zum Landesamt für Veterinärmedizin nach Bad Langensalza gebracht. Erst dann lässt sich wohl abschließend sagen, ob der Chihuahua von ein Wildtier gerissen wurde oder ein Tierhasser den Kopf und Schwanz abgetrennt hat. (ml)