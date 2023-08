Tierschutzengagement für Stadttauben wird ausgezeichnet

Teilen

Für ihren Einsatz zum Schutz in Not geratener Tauben werden Tierschützer aus Jena und Erfurt ausgezeichnet. Der Verein Erfurter Stadttauben und Kerstin Wuthenow aus Jena gehören zu den Preisträgern des diesjährigen Thüringer Tierschutzpreises, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Die Ehrenamtler kümmern sich um verletzte und kranke Tauben, aber auch um die tierschutzgerechte Regulierung des Aufkommens an Stadttauben, wie es zur Begründung hieß.

Erfurt - Weiterer Preisträger in der Kategorie „Karitativer Tierschutz“ ist die Tierhilfe Bad Salzungen (Wartburgkreis).

Für die artgerechte Haltung von Milchvieh wird die Agrargesellschaft Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) geehrt. Preisträgerinnen sind auch die Wissenschaftlerinnen Stefanie Deinhardt-Emmer und Lara Thieme vom Universitätsklinikum Jena. Sie forschen an Alternativen zu Tierversuchen.

Für den vom Ministerium ausgeschriebenen Preis waren insgesamt 18 Vorschläge eingereicht worden. Dotiert ist er mit jeweils 3000 Euro in den Kategorien „Karitativer Tierschutz“ und „Artgerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere“ sowie mit 6000 Euro in der Kategorie „Entwicklung geeigneter Alternativmethoden zu Tierversuchen“. Er soll am 4. Oktober in Erfurt verliehen werden. dpa