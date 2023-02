Tilo Kummer will nicht erneut als Bürgermeister kandidieren

Teilen

Tilo Kummer gibt ein Interview. © Michael Reichel/dpa

Der Linke-Politiker Tilo Kummer will nach seiner Abwahl nicht erneut als Bürgermeister von Hildburghausen kandidieren. „Ich hoffe, dass der nächste Bürgermeister von Hildburghausen dem demokratischen Spektrum angehört“, sagte Kummer am Sonntag nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses seiner Abwahl der Deutschen Presse-Agentur. Kummers Abwahl war von Stadträten der AfD, SPD, der Wählergemeinschaften Feuerwehr und Pro HBN sowie eines Stadtrats der rechtsextremen Gruppierung Bündnis Zukunft Hildburghausen in Gang gesetzt worden.

Hildburghausen - Kummer sagte, stärker als die Enttäuschung überwiege die Sorge, wie es in der Stadt weitergehen soll. „Ich denke schon, dass ich für die Stadt gute Arbeit gemacht habe“, sagte er. Wie es mit ihm politisch weitergehe, ließ Kummer, der in der vergangenen Legislaturperiode Landtagsabgeordneter war, offen. dpa