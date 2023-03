Transporter prallt gegen Hauswand: 35-Jähriger stirbt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 35 Jahre alter Transporterfahrer ist in Gösdorf im Altenburger Land gegen eine Hauswand gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 180 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Ortschaft Gösdorf gegen die Hauswand prallte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Altenburg - Der 35-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Wohnhaus entstand laut Polizei ein geringer Schaden. dpa