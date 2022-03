Trotz Corona wieder Eisenacher Sommergewinn mit Festumzug

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause feiert Eisenach am heutigen Samstag (14.00) wieder seinen Sommergewinn mit einem Festumzug - trotz aktuell hoher Infektionszahlen. 1200 Mitwirkende sollen nach Angaben der Veranstalter auf Festwagen und in Laufgruppen durch die Stadt ziehen - auch 100 Pferde sind angekündigt. In Vor-Pandemie-Zeiten hatten jährlich Zehntausende Schaulustige das Spektakel verfolgt, das mit dem traditionellen Streitgespräch zwischen Frau Sunna und Herrn Winter vor dem Rathaus endet.

Eisenach - Der Sommergewinn gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken gibt es beim Umzug nicht. Die Organisatoren wiesen die Schaulustigen darauf hin, einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Am Freitag hatte das Landratsamt des Wartburgkreises knapp 1100 aktive Corona-Fälle für Eisenach gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen im gesamten Kreis lag über der Marke von 2100. Corona hat auch den ursprünglich für das Streitgespräch vorgesehenen Winter-Darsteller erwischt, aber für ihn sei Ersatz gefunden worden.

Wegen des Kriegs in der Ukraine sollen einige Wagen als Zeichen der Solidarität mit dem Land in blau-gelben Farben ausgestaltet werden. dpa