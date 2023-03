Trübes Wochenende mit Schneefällen und Sturmböen erwartet

Eine Spaziergängerin geht mit einem Regenschirm spazieren. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Thüringen sollten heute ihren Regenschirm einpacken. Der Freitag startet bewölkt mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach werden gegen Nachmittag örtliche Gewitter erwartet. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen sieben und elf Grad, im Bergland zwischen vier und acht Grad.

Erfurt - In der Nacht zu Samstag verbreiten sich teils kräftige Schneefälle. Bis Samstagfrüh wird laut DWD Neuschnee in Höhe von fünf Zentimetern erwartet, im höheren Bergland bis zu zehn Zentimetern. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen einem und minus zwei Grad, im Bergland sind Tiefsttemperaturen bis zu minus fünf Grad möglich. In der Nacht zu Samstag wird es außerdem stürmisch in Thüringen. Im Westen und in Kammlagen werden schwere Sturmböen um 90 Kilometer pro Stunde erwartet. Sonst breiten sich Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometer pro Stunde im Land aus.

Am Samstagfrüh sollten die Autofahrer besonders aufpassen. Schnee weicht schnell Regen, weshalb es zu vorübergehender Eisglätte durch überfrierende Nässe kommen kann. Es bleibt über den Tag bewölkt. Die Höchstwerte liege am Samstag zwischen vier und sechs Grad, im Bergland zwischen null und drei Grad. Die Nacht zu Sonntag verläuft laut DWD weitestgehend niederschlagsfrei bei einer Tiefsttemperatur zwischen minus einem und minus vier Grad. Am Sonntag kommt dann der Regen zurück nach Thüringen bei Temperaturen bis zu acht Grad. dpa