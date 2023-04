Über 8000 Jugendliche feiern 2023 in Thüringen Jugendweihe

Mehr als 8000 Jugendliche feiern 2023 in Thüringen ihre Jugendweihe. Damit liegt die Zahl sogar über dem Vor-Corona-Niveau mit rund 7500 Teilnehmern im Jahr 2019, wie Ute Töpfer-Rauchmaul vom Thüringer Landesverband auf Anfrage mitteilte. Die Interessenvereinigung Jugendweihe richtet demnach in den kommenden Wochen rund 160 Feiern aus.

Erfurt - Am Samstag vor Ostern startet die Jugendweihe-Saison in Sömmerda und endet am 1. Juli in Gera. In ländlicheren Gegenden werden Veranstaltungen für rund 20 Teilnehmer organisiert, in den größeren Städten sind bis zu 100 junge Menschen dabei, wie Töpfer-Rauchmaul sagte. Nach den vergangenen Jahren seien alle Partner vor Ort und die mitwirkenden Künstler sehr glücklich darüber, dass die Feiern in diesem Jahr wieder ohne jegliche Einschränkungen stattfinden könnten.

Die Jugendweihe hat eine lange Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Erstmals geprägt wurde der Begriff nach Angaben der Interessenvereinigung in Nordhausen. In der DDR war sie fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Trotzdem blieben sie auch nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung populär. Mit der Feier beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit. dpa