Übergriff auf 14-Jährige: Ermittlungen wegen Gewaltvideo

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die Landespolizeiinspektion Erfurt prüft den Inhalt eines im Internet kursierenden Jugendgewalt-Videos. Darin seien zwei 13 Jahre alte Mädchen zu sehen, die eine 14-Jährige auf ein Straßenbahngleis stoßen und dann auf diese einschlagen und eintreten, teilte die Polizei am Montag in Erfurt mit. Die 14-Jährige sei dabei leicht verletzt worden.

Erfurt - Die Tat soll bereits Ende Februar an einer Straßenbahnhaltestelle am Europaplatz in Erfurt passiert sein. Es liege eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Zu den Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. dpa