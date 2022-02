Ukrainerin in Thüringen: „Habe geschrien und geweint“

Ukrainer in Thüringen haben sich angesichts des russischen Angriffs auf ihr Heimatland fassungslos gezeigt. „Meine Familie ist heute um 06.00 Uhr morgens aufgewacht und hat Explosionen gehört“, sagte Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen am Donnerstag. Ihr Familie wohne in der Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze. „Heute früh wusste ich nicht, wohin mit mir.

Erfurt - Ich habe geschrien und geweint.“ Von Verletzten habe sie aber bislang nichts gehört. Neben der Sorge um ihre Verwandten herrsche auch Wut und Frust darüber, dass es im 21. Jahrhundert dazu kommen könne, dass ein europäisches Land derart angegriffen wird.

Die Mitglieder des Vereins, der eigentlich die Kultur und Traditionen der Ukraine in Thüringen weitergeben wolle, hätten Verwandten in Kiew, Odessa oder Donezk. Nach der ersten Ohnmacht am Morgen hätten sie sich zusammengeschlossen, um eine Anlaufstelle für weitere Ukrainer zu bilden. Auch ein Spendenkonto und baldige Hilfslieferungen in die betroffenen Regionen seien geplant. Am Nachmittag solle es zudem eine Demonstration in Erfurt geben.

Der ukrainische Student Valerii Shkuropat hat am Donnerstagmittag bereits eine Mahnwache in Jena organisiert, wo er seit drei Jahren wohnt. „Unsere Verwandten sind noch vor Ort und es ist alles sehr schwierig jetzt für uns“, sagte er am Rande der Veranstaltung mit rund 50 Teilnehmern. Seine Verwandten und Bekannten seien glücklicherweise nicht verletzt. Er hoffe aber, dass er trotz möglicherweise eingeschränkten Internets weiter Kontakt mit ihnen halten könne. Dass Russland nun wirklich etliche Städte in seinem Heimatland angreife, sei auch für ihn überraschend gekommen. „Putin ist ein blutiger Aggressor.“

Auch für Mamiyeva kam der russische Angriff trotz wochenlanger Warnungen überraschend. „Ich dachte, dass er ein Fenster offen lassen könnte für die Diplomatie.“ Ihr Familie bleibe aber vorerst in ihrer Heimat. „Irgendeine Hoffnung ist noch da, dass die zivile Bevölkerung nicht angegriffen wird.“ Viele Menschen brächten aber bereits ihre Kinder in Sicherheit, auch wenn niemand genau wisse, wo es Schutz gebe. dpa