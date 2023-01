Ukrainisches Orchester vertritt Musikerbe auf den Kanaren

Das Kiewer Sinfonieorchester mit Dirigent Ivan Stetskyi probt in der Theater Fabrik in Gera. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Wegen des Kriegs in ihrem Land leben und proben die Musiker des Sinfonieorchesters Kiew seit Sommer in Gera. Für 2023 planen sie von dort erneut Konzerte auch im Ausland, etwa auf den Kanaren. Doch zunächst sind sie für ein Neujahrskonzert in Ostthüringen zu erleben.

Gera - Das Sinfonieorchester Kiew, das wegen des Kriegs in der Ukraine in Gera Zuflucht gefunden hat, reist im Februar auf die Kanaren. Zum Internationalen Musikfestival der spanischen Inselgruppe seien dort am 9., 10. und 11. Februar Auftritte auf Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa geplant, informierte Sprecherin Olha Tsyhanok auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Programm mit drei Stücken repräsentiere das symphonische Erbe der Ukraine.

Unter Leitung von Luigi Gaggero bringen die Musiker Werke von Maxim Beresowski, Reinhold Glière und Boris Lyatoshinsky zu Gehör. Dessen Sinfonie Nummer 9 „Frieden wird den Krieg besiegen“ aus dem Jahr 1951 wird das Programm abschließen. In Glières Konzert für Harfe und Orchester wird Catrin Mair Williams als Solistin an der Harfe zu erleben sein. Das Festival bietet im Januar und Februar rund 60 Konzerte. Neben den Musikern aus der Ukraine sind weitere renommierte Klangkörpern zu Gast, etwa das Philharmonischen Orchester der BBC und das Europäische Kammerorchester (Chamber Orchestra of Europe).

Seit dem Sommer leben und proben die 80 Musiker aus Kiew in Gera. Hinzu kämen einige weitere Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sowie Familienangehörige - insgesamt etwa 125 Menschen, erklärte Tsyhanok. Dieses Jahr sind weitere Auftritte auch im Ausland geplant. Fest steht bereits ein Konzert beim Grafenegg Festival in Österreich. Zu weiteren Konzerten liefen noch die Gespräche, hieß es.

Das neue Jahr wollten die Musiker am Freitagabend mit einem Konzert im Geraer Kultur- und Kongresszentrum musikalisch einläuten. Das Programm verbindet klassische Werke von Haydn und Mozart mit ukrainischer Musik des 20. Jahrhunderts. Dazu gehören die „Symphonischen Porträts“ von Alexander Shchetynsky und die „Sieben Miniaturen““ von Valentin Bibik. Zum Abschluss sollte das alte ukrainische Volkslied „Shchedryk“ in einer Bearbeitung von Mykola Leontowytsch erklingen. Es ist mit dem englischen Text „Carol of the Bells“ auch außerhalb der Ukraine als Weihnachtslied weithin bekannt. dpa