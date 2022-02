Umweltministerium: Klimaschutzkurse an Volkshochschulen

Teilen

An Thüringer Volkshochschulen finden laut Umweltministerium zum neuen Semester erstmals Klimaschutzkurse statt. Anmeldungen zur Kursreihe „klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ an den Volkshochschulen Jena, Weimar, Arnstadt, Erfurt, Sondershausen und Apolda seien nun möglich, teilte das Ministerium mit. Das Semester startet vielerorts am Montag, die Klimakurse sollen ab Ende März stattfinden.

Erfurt - Kursinhalte sollen neben wissenschaftlichen Grundlagen zu Klima und Erderwärmung auch Alltagsfragen sein. Expertinnen und Experten geben dabei Tipps zu Ernährung, Mobilität oder dem eigenen Energieverbrauch. Die Kursteilnehmer sollen sich zu Beginn eigene Ziele setzen. Am Ende der sechs Abende wird ermittelt, wie viel CO2 alle gemeinsam eingespart haben.

„Hitzerekorde, Starkregen oder lange Trockenphasen - die Folgen der Klimakrise sind auch in Thüringen spürbar“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Viele Menschen hätten dazu Fragen und wollten wissen, was sie dagegen tun könnten. Darum gehe es in dem Kurs. dpa