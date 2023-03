Unbeständiges Wetter in Thüringen

Teilen

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Auf anhaltenden Wind können sich die Menschen in Thüringen diese Woche einstellen. Zum Wochenstart ist mit Sturmböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei bis zu 16 Grad wird es am Montag immer wieder nass im Land. Auch in der Nacht auf Dienstag ist Regen möglich. Bei Tiefsttemperaturen von 7 Grad bleibt es weiter windig.

Erfurt/Leipzig - Bedeckt startet der Dienstag. Zum Mittag hin kann es nass werden, nachmittags lockert es dann auf. Wind und bis zu 13 Grad sind nach Angaben des DWD zu erwarten. Bei Tiefstwerten von 0 Grad können vereinzelt Schneeschauer in der Nacht auf Mittwoch auftreten.

Tagsüber bleibt es am Mittwoch dann meist trocken aber windig. Maximal 8 Grad werden es. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es bis auf minus 2 Grad ab. Dabei bleibt es windig und trocken.

Am Donnerstag ist in Thüringen immer wieder mit Regen zu rechnen. Bis auf 11 Grad steigen die Temperaturen nach Angaben des DWD. Zum Freitag hin kühlt es dann auf bis zu 2 Grad ab. dpa