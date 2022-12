Unterkunft Hermsdorf soll binnen 48 Stunden bereit sein

Dirk Adams (Bündnis90/Die Grünen), Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz von Thüringen. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Zwischen Weihnachten und Neujahr sollen in Thüringen keine Flüchtlinge in die Kommunen verteilt werden. Aber was, wenn der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl dann eine Überbelegung droht? Das Migrationsministerium hat dafür einen Plan.

Suhl/Hermsdorf - Bei einer drohenden kritischen Belegungszahl in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl soll die neue Notunterkunft in Hermsdorf binnen zwei Tagen einsatzbereit sein. Das habe man für die Zeit der Feiertage bis zum 3. Januar so vereinbart, sagte Thüringens Migrationsminister Dirk Adams der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Besuch in der Unterkunft in Suhl. Man werde somit früh genug erfahren, dass man sich einem kritischen Punkt nähere, ohne ihn zu erreichen, sagte der Grünen-Politiker.

Ziel sei, vor der Nutzung der Notunterkunft in Hermsdorf noch genug Zeit zu haben, um Essen für die Geflüchteten bestellen zu können und ehrenamtliche Hilfe zu organisieren.

Hintergrund ist, dass zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar keine Flüchtlinge an die Kommunen verteilt werden sollen. Bisher deuteten die täglichen Ankunftszahlen laut Adams aber nicht darauf hin, dass die Zahl der in Suhl untergebrachten Flüchtlinge in dieser Zeit kritische Werte erreichen wird. „Im Augenblick haben wir eine stark sinkende Belegung“, sagte Adams.

Am Donnerstag, dem letzten Tag der Verteilung in diesem Jahr, soll eine geringe Belegung der Unterkunft erreicht sein. „Das könnte irgendwo zwischen 500 und 700 liegen.“ Eine Belegung von 800 wäre demnach eine Art Auslöser-Wert zu reagieren, falls die täglichen Ankunftszahlen wieder steigen. Eine Überschreitung der 1000er-Marke in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wolle man vermeiden.

Die Unterkunft für Geflüchtete in Hermsdorf wurde am 15. Dezember geöffnet; bisher sind dort aber noch keine Flüchtlinge untergebracht. „Hermsdorf ist und bleibt eine Notunterkunft“, betonte Adams. Er werde nicht ohne Not Menschen in einer Halle unterbringen. „Ich kann dazu gezwungen sein und dann werde ich es auch machen“, fügte der Minister hinzu. Die Vorbereitungen dafür seien getroffen. dpa