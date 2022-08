Unwetter: Straßen von Schlamm überspült

Teilen

Nach Starkregen ist im Eichsfeld das Dorf Jützenbach von einer roten Schlammlawine überschwemmt worden. Durch die heftigen Niederschläge ist am Freitagabend die Erde von einem angrenzenden Feld auf die Dorfstraße gespült worden, wie das Lagezentrum am Samstag mitteilte. Die Ortsdurchfahrt musste daraufhin gesperrt werden. Feuerwehren und freiwillige Helfer sind in der Nacht im Einsatz gewesen, um die Straße wieder befahrbar zu machen.

Jützenbach/Sonneberg - Zudem sind einige Keller mit Wasser vollgelaufen.

Die durch Thüringen ziehende Gewitterfront mit Starkregen hat am Samstagmorgen auch die Bundesstraße 89 bei Mengersgereuth-Hämmern (Kreis Sonneberg) mit Schlamm geflutet. Die Straße wurde laut Polizei am Samstagmorgen auf 150 Metern mit Schlamm überzogen und musste gereinigt werden.

Größere Schäden habe es durch die starken Niederschläge nach der langen Trockenheit aber im Freistaat nicht gegeben, hieß es. Auch für Samstag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Starkregen und gebietsweise Unwetter zu rechnen. dpa