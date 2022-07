Verband Deutscher Präparatoren auf Nachwuchssuche

Teilen

Corinna Seifert, Auszubildende im Bereich Präparation im Naturkundemuseum Erfurt, arbeitet in der Werkstatt an einer Ratte. © Martin Schutt/dpa

Dem Verband Deutscher Präparatoren bleibt der Nachwuchs aus. „Ganz, ganz langsam ist eine gewisse Überalterung schon zu merken“, sagt der Vorsitzende des Verbands Deutscher Präparatoren, Frank-Michael Weigner. „Es gehen mehr, als dazukommen.“ Auch die Mitgliederzahlen des Verbands gingen, wenn auch langsam, zurück. Die Konsequenz sei nicht selten, dass kleine Häuser ihre Werkstätten dichtmachten.

Erfurt/Berlin - Anders als in Erfurt, wo seit einem Jahr die 25 Jahre alte Auszubildende im Bereich Präparation im Naturkundemuseum Erfurt von Präparator Ralf Nowak (64) in Arbeitsweisen und Präparationstechniken eingewiesen wird, würden viele Museen ihre Ruheständler nicht durch neue Präparatoren oder Präparatorinnen ersetzen wollen. Insgesamt sei der Anreiz zu einer Ausbildung zum Tierpräparator oder zur staatlich geprüften präparationstechnischen Assistentin aufgrund mangelnder Stellen nicht verlockend. „Richtig gut besetzt sind nur die großen Naturkundemuseen etwa in Frankfurt und Berlin“, sagt Weigner. Der Verband ist die einzige Berufsvertretung in Deutschland und zählt rund 450 Mitglieder. Etwa 250 davon sind laut Weigner im zoologischen Kontext und in Museen zu verordnen. Insgesamt geht er von rund 2000 Präparatoren und Präparatorinnen in Deutschland aus. Genaue Zahlen gibt es nicht. dpa