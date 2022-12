Verfassungsschutzchef: Reichsbürgerszene ernst nehmen

Stephan Kramer im Thüringer Innenministerium. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor „gewalttätigen Revolutionsfantasien“ der Reichsbürgerszene und der Neuen Rechten. „Die vom Generalbundesanwalt formulierten Vorhaltungen zeigen, dass wir die Reichsbürgerszene sehr ernst nehmen müssen, weil eine nicht zu unterschätzende Gefahr von ihr ausgeht“, sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Berlin - „Auch zeigen die Vernetzungen, dass sich gewalttätige Revolutionsfantasien nicht nur auf die Reichsbürgerszene beschränken, sondern auch ganz offensichtlich die Neue Rechte mit einbeziehen.“

Zugleich sagte Kramer: „Das Wichtigste für mich ist aber, dass die wehrhafte Demokratie wehrhaft ist und die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz, Polizei und Staatsanwaltschaften, hier der Generalbundesanwalt, über Ländergrenzen hinweg funktioniert.“ Darüber sollten sich auch die Feinde der Demokratie im Klaren sein.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Morgen 25 Menschen festnehmen lassen. Sie sollen einen Umsturz geplant und dafür teilweise auch mit Waffen trainiert haben. Durchsuchungen gab es auch an diversen Orten in Thüringen. dpa